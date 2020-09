Milan, Tonali si presenta: “Appena ho saputo del Milan è stata la mia priorità”

Si è presentato direttamente da Milanello il nuovo centrocampista rossonero Sandro Tonali. Queste le parole dell’ex Brescia: “La mia passione per il Milan nasce dalla mia prima squadra, il Sant’Angelo, lì sono tutti milanisti compreso mio papà. Fin da piccolo ero un tifoso rossonero – ha detto -. Con Pioli ho parlato e mi ha spiegato come affrontare le varie partite”. Poi la sua volontà di andare al Milan. “Volevo questa società da molto tempo. Cellino ha capito e ha mantenuto la parola: gli ho chiesto di fare questo sforzo nei miei confronti ed è stato fantastico. Appena ho saputo dell’interesse del Milan è stata subito la mia priorità e il mio primo incontro con Mladini è stato fantastico – afferma Tonali -. Qui il livello della squadra è altissimo. I compagni, Ibra in primis, ti trasmettono la voglia di vincere e migliorarsi. Vogliamo iniziare sul campo”. Sul numero 8: “Gattuso era il mio idolo da bambino per questo ho scelto questo numero, lui è una splendida persona. In più quel numero ha vari significati nella mia vita”. Infine sulla trattativa con l’Inter: “Il mio agente ha seguito il tutto, io ero lontano dalle voci, ero in vacanza”.

Foto: Twitter Milan