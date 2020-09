Milan, Tonali è arrivato in sede: adesso la firma sul contratto

Sta per concludersi il Tonali-Day, il centrocampista ex Brescia è da pochi minuti arrivato a Casa Milan ed è pronto a firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime stagioni. Si attende subito dopo l’annuncio ufficiale.

Foto. instagram Tonali