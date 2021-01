Milan, Tonali, Bennacer e Mandzukic recuperano per il Bologna

Per la prima di ritorno sorride Stefano Pioli dopo il ko del derby di Coppa Italia. Dall’infermeria di Milanello arrivano buone notizie per il club primo in classifica. Ci saranno 3 recuperi importanti per la sfida con il Bologna di domenica.

Sandro Tonali oggi ha svolto l’allenamento con il gruppo e, dunque, è da considerarsi recuperato per la trasferta di Bologna. Saranno tra i convocati di sabato anche Ismael Bennacer e Mario Mandzukic, che hanno smaltito definitivamente i rispettivi infortuni.

Foto: Sito Milan