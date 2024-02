Milan, Thiaw rientra in gruppo. Potrebbe tornare per l’Europa League

Malick Thiaw è sempre più vicino al rientro tra i convocati. Il centrale tedesco, fermo dal 28 novembre per una lesione al bicipite femorale, ha svolto parzialmente in gruppo l’allenamento di oggi, a due giorni dalla sfida contro il Napoli. Difficile una sua convocazione per la gara con i campioni d’Italia, ma per l’Europa League, con il Rennes, potrebbe recuperare.

Foto: Instagram Thiaw