Milan, Thiaw arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche

Malick Thiaw è arrivato pochi minuti fa alla clinica La Madonnina a Milano per iniziare le visite mediche di rito con il Milan. Il difensore è in arrivo dallo Schalke 04 per circa 5 milioni di euro, è sbarcato ieri sera a Linate e stamane seguirà tutto l’iter che lo porterò nel pomeriggio alla firma del contratto con il club Campione d’Italia.

Foto: Instagram Thiaw