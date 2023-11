Milan, Theo ok per il PSG. Anche Pulisic e Chukwueze disponibili

Theo Hernandez in campo con il Milan per la rifinitura, nessun problema per la gara di domani sera contro il Paris Saint-Germain, l’esterno sinistro sarà in campo. In gruppo anche Pulisic, Chukwueze e Krunic, mentre Kjaer sarà ancora indisponibile come gli altri difensori centrali Pellegrino e Kalulu che sono reduci da gravi infortuni.

Foto: Instagram Milan