Milan, terminato dopo due ore l’incontro tra Ibrahimovic e Cardinale

È terminato l’incontro tra il patron del Milan, Gerry Cardinale, e Zlatan Ibrahimovic. Dalle 17:30 alle 19:30 circa i due hanno discusso del futuro del club, anche se rimane sconosciuta l’eventuale offerta presentata all’ex attaccante. Dopo gli incontri avvenuti con Stefano Pioli e il gruppo squadra nelle ultime settimane, le indiscrezioni di un ingresso in dirigenza di Ibra non si sono più fermate e sembrano potersi concretizzare già nelle prossime ore. Lo svedese è stato avvistato sorridente all’uscita dal colloquio, anche se non ha rilasciato nessuna dichiarazione per spiegare le ragioni del suo incontro con Cardinale.

Foto: Instagram Milan