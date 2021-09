Arriva un notizia dell’ultim’ora che di certo non farà piacere ai tifosi rossoneri: Zlatan Ibrahimovic non prenderà parte alla sfida con il Liverpool di domani sera in Champions League. Il bomber svedese, infatti, ha una sofferenza al tendine achilleo e rimarrà a Milano a scopo precauzionale. Da capire, adesso, se l’attaccante sarà a disposizione di Pioli per la prossima sfida di campionato contro la Juventus.

Foto: Twitter Milan