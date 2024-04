Milan, squadra arrivata in hotel per preparare la gara con la Roma

Come di consuetudine, nelle gare interne serali, Stefano Pioli, allenatore del Milan, non porta la squadra in ritiro, ma lascia i calciatori liberi la sera precedente alla gara. I calciatori rossoneri sono arrivati questa mattina all’Hotel Melià, vicino a San Siro, per ritrovarsi con tutta la squadra nel ritiro che in questa giornata li accompagnerà alla sfida di stasera contro la Roma.

Nessuna novità per quanto riguarda i singoli, sono presenti tutti i giocatori rossoneri convocabili per la sfida: assenti solo Kalulu, Pobega e Mirante infortunati, oltre a Tomori squalificato. Tra i giocatori più acclamati dai tifosi presenti, Rafael Leao e Theo Hernandez.

Foto: Instagram Milan