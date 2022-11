Prodezza di Giroud (che poi si fa espellere) all’89’: 2-1 Milan. Allo Spezia non basta Daniel Maldini

I rossoneri hanno controllato il primo tempo, fatto di fiammate di Leao, accelerazioni improvvise, ma con lo Spezia attento a non scoprirsi e sbilanciarsi. Il primo sussulto è il palo di Krunic che di destro, stampa la sfera sul legno.

La svolta al 21′, assist di Bennacer per Theo Hernandez che segna il vantaggio dei campioni d’Italia. Dopo diversi minuti di dialogo al VAR, anche per un malfunzionamento audio, il gol viene assegnato.

Il Milan ha creato i presupposti per il raddoppio in un paio di occasioni, ma lo Spezia per ora resta in partita. Nel recupero, traversa di Leao su una deviazione, sulla respinta, Krunic non riesce a trovare il tap-in.

Nella ripresa, girandola di emozioni. Il Milan prova ad addormentare la gara, ma arriva la doccia fredda al 59′, con un grandissimo gol di Daniel Maldini. Incredibile colpo di scena, un Maldini che segna contro il Milan è già storia.

Il Milan attacca a testa bassa, e trova il gol del 2-1 con un gol strepitoso di Tonali, rete impressionante per potenza balistica ed esecuzione. Ma arriva il VAR a fermare l’esultanza del Mezza, con un fallo di Tomori a inizio azione che viene rilevato. Polemiche in casa rossonera e nervosismo. Si accende un parapiglia, vengono ammoniti Theo Hernandez, diffidato, salta la Cremonese e Giroud.

Al 90′, ennesima giocata super di Tonali, palla in mezzo, spaccata strepitosa di Giroud che segna il 2-1 del Milan. Un gol pesantissimo, il francese d’istinto si toglie la maglia, già ammonito, viene espulso.

Finale palpitante, 5 minuti di recupero. Lo Spezia carica a testa bassa col Milan in 10 che difende bene, e vince una gara più complicata del previsto, che per certi versi si stava mettendo come a quella di febbraio, quando arrivò una beffa. Vince il Milan ed è secondo, con il Napoli a+6.

Foto: twitter Milan