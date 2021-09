Milan, sospiro di sollievo per Kjaer: nessuna lesione muscolare per il danese

Lavoro senza sosta a Milanello per il Milan, dove la squadra si è ritrovata questa mattina per iniziare la preparazione del prossimo incontro di campionato, in programma mercoledì 22 settembre a San Siro dove i rossoneri affronteranno il Venezia alle ore 20.45.

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera. In campo gli altri rossoneri i quali, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare in palestra, hanno iniziato il loro lavoro con alcuni esercizi atletici; a seguire lavoro tecnico con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni focalizzate sulle finalizzazioni. Prima di rientrare, una consueta partitella su campo ridotto.

La buona notizia è che Kjaer a Torino non ha riportato lesioni muscolari. Il difensore danese ora osserverà qualche giorno di riposo e cure. Simon proverà a recuperare per il secondo impegno di Champions contro l’Atletico Madrid. La seconda buona notizia è che Giroud potrebbe riuscire ad essere inserito nella lista dei convocati per il Venezia.

Foto: Sito Milan