Verso Slavia Praga-Milan, sono quattro i giocatori rossoneri diffidati

La gara di stasera sarà un crocevia importante per la stagione del Milan. I rossoneri di Stefano Pioli, forti del 4-2 maturato nella gara d’andata, si giocano l’accesso ai quarti di finale di Europa League nel match della Fortuna Arena contro lo Slavia Praga. In ottica qualificazione al turno successivo della competizione non è da trascurare la situazione diffidati: sono ben quattro i giocatori del club meneghino che, in caso di cartellino giallo durante la partita con la squadra ceca, salteranno l’eventuale primo round dei quarti: si tratta di Mike Maignan, Davide Calabria, Yunus Musah e Fikayo Tomori. Secondo quanto prevede il regolamento UEFA tutti i cartellini gialli saranno azzerati in semifinale.

Foto: Instagram Tomori