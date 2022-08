Milan, sold out anche contro il Bologna

A poche ore dal fischio d’inizio che vedrà Milan–Bologna scontrarsi alle 20.45, San Siro è di nuovo sold out. Per la sfida contro i rossoblu, saranno settantamila i tifosi presenti sugli spalti per abbracciare la squadra, al netto del settore ospiti dove i supporter della squadra di Mihajlovic saranno circa 500.

Foto: Instagram Milan