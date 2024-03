Milan-Slavia Praga, attesi 60mila tifosi a San Siro questa sera

Lo stadio San Siro di Milano farà registrare molto probabilmente il tutto esaurito in vista della sfida di stasera, valida per l’andata dei play off di Europa League, tra il Milan e la Slavia Praga. Come infatti si può apprendere dai dati sul sito Ticketone, sono stati venduti “solamente” 60mila biglietti complessivi, di cui, secondo le stime, circa 4.500 appartengono ai tifosi. Si prospetta comunque un ambiente caldo ed una buona cornice di pubblico, nonostante l’impianto non sia al massimo della capienza.

Foto: Twitter A.C. Milan