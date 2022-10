Milan, si ferma di nuovo Maignan: lesione al muscolo soleo. Verrà rivalutato tra 10 giorni

Brutte notizie dall’allenamento odierno per il Milan: si ferma di nuovo Mike Maignan. I rossoneri pregustavano il ritorno in azione del portierone francese dopo lo stop per l’infortunio al polpaccio sinistro subìto in nazionale. Ma oggi, Maignan ha sentito di nuovo dolore durante l’allenamento personalizzato svolto oggi a Milanello, alla stessa gamba. Subito gli esami strumentali, secca la diagnosi emessa tramite una nota dalla società rossonera: lesione del muscolo soleo. Il portiere rossonero verrà rivalutato tra dieci giorni. Si tratta, dunque, di un infortunio diverso rispetto a quello subito lo scorso 23 settembre in nazionale, quando il numero 16 francese si era fermato per la lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro: stessa zona del polpaccio, ma muscolo differente rispetto a quello infortunatosi oggi. È a rischio la sua convocazione per il Mondiale ed è molto probabile che il Milan lo ritrovi tra i pali solo nel 2023

Foto: Twitter Milan