Milan, senti Suso: “Sono felice al Siviglia. Riscatto? Senza Champions…”

Intervenuto a Radio Marca, Suso ha parlato anche del suo futuro. Queste le dichiarazioni dell’esterno offensivo del Siviglia, attualmente in prestito dal Milan: “Futuro? Se ci qualifichiamo in Champions c’è la possibilità di continuare sicuramente, senza ci sono anche molte altre opzioni. Siviglia? A livello personale non posso essere più felice, Abito a Montequinto, molto vicino alla famiglia, che dista cento km ed è qui”, le dichiarazioni di Suso.

Foto: Twitter personale Suso