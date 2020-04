Milan, senti Ibra: “Voglio vincere ancora, c’è posto nella mia bacheca. Torno in Italia per rispettare il contratto”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan attualmente in Svezia, ha parlato dopo l’amichevole giocata con l’Hammarby. Queste le sue dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport: “Devo tornare in Italia perché devo tener fede al contratto. Voglio vincere il più possibile, che sia un campionato svedese o uno scudetto non importa. C’è ancora posto nella mia bacheca. Sono una persona che vuole mettersi in gioco e conseguire risultati. Per il momento appartengo al Milan: chi non vorrebbe appartenere al Milan?”.