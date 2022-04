Milan, senti Henderson: “Origi ragazzo eccezionale. Anche se gioca pochi minuti dà sempre il massimo”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara col Villarreal, il capitano del Liverpool Jordan Henderson ha tessuto le lodi di Divock Origi, come raccontato promesso sposo del Milan. Queste le parole dell’inglese: “È stato fantastico quando è entrato, il modo in cui ha giocato, il gol, tutto. Lui adora i derby, è un ragazzo eccezionale. Sicuramente avrà accusato un po’ di frustrazione per aver giocato poco, ma ha sempre tirato il massimo quando ha giocato. Ha subito un paio di infortuni che non lo hanno aiutato, ma è una persona incredibile da frequentare e anche nello spogliatoio per la squadra. Speriamo che possa avere altre opportunità per essere decisivo”.

FOTO: Sito Liverpool