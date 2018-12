Milan, senti Dida: “Sono sicuro che Paquetà farà bene in rossonero, ma non è come Kakà”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Dida, ex portiere del Milan, ha commentato l’acquisto di Paquetà da parte dei rossoneri: “Sono sicuro che farà bene al Milan. Al Flamengo l’ho visto poco ma mi è bastato per capirne le caratteristiche e la forza: qui è considerato un talento di cui parlano tutti. Ma io, che conosco anche la Serie A, dico che per velocità e tecnica si troverà molto bene anche in Italia. Il paragone con Ricky? No, e non per le qualità: Kakà era un trequartista, Paquetá l’ho visto utilizzato più indietro, da centrocampista, o più avanti, da falso nove. Nel Milan che ho seguito in queste settimane può adattarsi alla perfezione: è un Milan giovane, le voci delle grandi parate di Donnarumma contro il Torino mi sono arrivate fino in Brasile”.

Foto: spaziomilan