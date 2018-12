Milan, senti Borini: “Gattuso è unico. Suso? Un leader. Ma per arrivare in Champions…”

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, l’esterno rossonero Fabio Borini ha parlato anche del rapporto con Gattuso e Suso: “Gazidis? Ha esperienza, è stato per tanto tempo in una società come l’Arsenal, solida e costante nel raggiungimento degli obiettivi. È venuto ad incontrarci nel suo primo giorno di lavoro, ha incontrato tutti, ha salutato tutti. Mi è sembrato molto disponibile e sorridente con i calciatori, con lui abbiamo parlato in inglese, è uno molto internazionale. Gattuso? Il mister ha portato unicità nell’interpretare l’allenamento, nell’approcciare il gruppo e l’attaccamento alla società. Suso? È sempre stato il leader che è ora. Ma per arrivare in Champions serve anche la spinta dagli spalti ed esserci ad ogni partita perché è così che poi arrivi a raggiungere gli obiettivi, essendo pronto per ogni partita”, ha chiuso Borini.

Foto: Sunderland Twitter