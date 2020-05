Milan, senti Biglia: “Futuro? Sono in scadenza, potrei tornare in Argentina”

Lucas Biglia torna a parlare del suo futuro. Il centrocampista argentino del Milan, in scadenza di contratto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di FM 94.7: “Negli ultimi anni al Milan non si è vinto molto. Da quando sono arrivato il club ha cambiato società per due volte. Il Milan tornerà ad essere Milan quando si produrrà una stabilità nell’organizzazione del club. Sicuramente tornerà ad essere una potenza europea come prima, però occorre del tempo. Sto valutando il mio futuro, a giugno terminerà il contratto col Milan, non escludo la possibilità di tornare in Argentina. Mi piacerebbe cominciare il corso di allenatore in Europa e a carriera finita, dedicare del tempo alla famiglia. Dopo tornerà al mondo del calcio, in questa quarantena mi sono reso conto che ne bisogno”, ha concluso Biglia

Foto: Twitter ufficiale Milan