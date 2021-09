Milan, Seedorf ricorda l’ultima partecipazione in Champions League: il messaggio

L’ex centrocampista e allenatore del Milan, Clarence Seedorf, ha pubblicato su Instagram un video in cui ha ripercorso l’ultima partecipazione in Champions (con lui tecnico rossonero) e i precedenti delle partite contro il Liverpool. “Nel 2014 ero l’allenatore del Milan quando giocammo l’ultima partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. Dopo 7 anni, i rossoneri ci ritornano affrontando uno dei rivali con il quale sono state scritte pagine di storia dei rispettivi club e di questo fantastico trofeo. In bocca al lupo Milan!”.

Foto: Twitter Federazione Camerun