Milan, sconfitta ai rigori in amichevole contro il Valencia. Spunti positivi per Pioli

Il Milan perde 5-3 contro il Valencia ai calci di rigore, punteggio fermo sullo 0-0 durante i tempi regolamentari. Nel primo tempo rossoneri più volte pericolosi, annullato anche un gol regolare a Leao. Nella ripresa in campo Olivier Giroud, nel finale brutto intervento di Krunic su Gaya, il quale reagisce con un testa a testa: si sviluppa dunque una mini rissa con tutti i giocatori attorno al capitano del Valencia.

Segnali positivi per la squadra di Pioli che adesso si proietterà verso il match contro il Real Madrid in Austria.

Sequenza rigori: Vallejo gol, Giroud gol, Maxi Gomez gol, Calabria gol, Guedes gol, Krunic fuori, Esquerdo gol, Rebic gol, Hugo gol.

Foto: Twitter Milan