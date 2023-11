Milan, scatta l’ora di Chukwueze: a Lecce la grande occasione

Doveva essere uno degli acquisti di punta dell’estate rossonera, nonostante gli ingressi importanti di giocatori del calibro di Loftus-Cheek, Pulisic, Okafor…Samuel Chukwueze era sicuramente il più atteso dei nuovi arrivi. Il nigeriano con la maglia del Villarreal ha messo in mostra grandi doti che il Milan ha subito individuato come perfette per completare l’assetto offensivo: dribbling, velocità d’esecuzione, imprevedibilità. Un esterno destro che possa ritagliarsi il suo spazio offrendo un’alternativa all’americano ex Chelsea. Inoltre, l’ex giocatore del Sottomarino Giallo doveva essere un rinforzo importante soprattutto in chiave Champions League, dal momento che in carriera ha già collezionato 11 presenze e due gol, uno indimenticabile per la storia del club spagnolo dal momento che eliminò il Bayern Monaco dalla competizione, lanciando la sua squadra in semifinale. Fino ad oggi però, sotto La Madonnina, non si è visto quasi nulla del giocatore ammirato in Spagna: chiuso spesso da un Pulisic decisamente più continuo, nelle partite in cui ha avuto spazio (come con Genoa e Newcastle), il nigeriano non è riuscito mai a brillare, uscendo spesso a inizio secondo tempo. L’infortunio rimediato con la Nazionale ha decisamente complicato le cose, fino alla gara di oggi. La battaglia con il PSG ha costretto l’esterno americano numero 11 ad alzare bandiera bianca con il Lecce, e al Via del mare arriva una nuova chance per Chukwueze, che partirà dall’inizio. Contro la squadra di D’Aversa sarà fondamentale la fantasia e la velocità per riuscire a scardinare la difesa, e non c’è occasione migliore per l’ex Villarreal di giocarsi tutte le sue carte, per iniziare una volta per tutte la sua parentesi al Milan.

Foto: sito milan