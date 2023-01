Milan-Sassuolo, occasione rilancio per De Ketelaere

Il Milan alle 12:30 scenderà in campo contro il Sassuolo a San Siro. I rossoneri di Pioli sono chiamati a rialzarsi in seguito al duro ko subito dalla Lazio di Maurzio Sarri (4-0). Le ultime cinque sfide dei meneghini ci hanno mostrato una squadra in difficoltà: tre sconfitte (una in Coppa Italia) e due pareggi. La vetta della Serie A si è allontanata, il Napoli primo – adesso – ha un vantaggio di dodici punti e le squadre che prima erano alle spalle del Milan adesso sono lì e contendono una posizione utile per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. L’allenatore sarebbe pronto a dare una chance a Charles De Keteleare, il quale – contro il Sassuolo – dovrebbe ottenere un minutaggio maggiore rispetto alle ultime uscite. L’ex Club Brugge è chiamato al riscatto, un’occasione per rilanciarsi e dimostrare – finalmente – il suo valore che, fino ad oggi, non ha dimostrato con la casacca del club in via Aldo Rossi.

Foto: Instagram ufficiale De Ketelaere