Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Il Milan alle 12:30 scenderà in campo contro il Sassuolo a San Siro. I rossoneri di Pioli sono chiamati a rialzarsi in seguito al duro ko subito dalla Lazio di Maurzio Sarri (4-0). Le ultime cinque sfide dei meneghini ci hanno mostrato una squadra in difficoltà: tre sconfitte (una in Coppa Italia) e due pareggi. Le scelte dei due tecnici:

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Gabbia, Kalulu, Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebić; Giroud. All: Pioli.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marchizza, Erlić, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Obiang, Traorè; Berardi, Defrel, Laurienté. All: Dionisi.

Foto: sito ufficiale Milan