Milan, salta l’operazione Robinson: ecco il comunicato del Wigan. Laxalt torna in rossonero

Salta il trasferimento di Antonee Robinson al Wigan al Milan. Questo il comunicato ufficiale divulgato dal club inglese: “Il difensore Antonee Robinson rimarrà allo stadio DW dopo che il suo trasferimento all’AC Milan non è stato completato. Robinson, 22 anni, si è recato a Milano questa mattina dopo che i due club hanno concordato una commissione per il trasferimento a titolo definitivo giovedì sera. Il giocatore è stato sottoposto a visite mediche presso l’AC Milan, sebbene fossero necessari ulteriori test medici con le autorità italiane, che erano soggetti a una scadenza di 72 ore. Pertanto, l’accordo non potrebbe essere ratificato formalmente prima della scadenza per il trasferimento italiano delle 20:00 di venerdì”. Intanto, è ufficiale il ritorno di Diego Laxalt al Milan, risolto il prestito con il Torino, lo annuncia il sito della Lega Serie A. Sarà l’uruguaiano l’alternativa a Theo Hernandez sulla corsia mancina rossonera.

Foto: Twitter ufficiale Wigan