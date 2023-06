Milan-Romero, siamo agli ultimi dettagli

Il futuro di Luka Romero si tinge sempre più di rossonero. Il Milan avrebbe individuato nel talento argentino classe 2004 un rinforzo da regalare a Stefano Pioli per la trequarti. Un interesse riportato da Relevo due settimane fa e che presto potrebbe giungere alla fumata bianca. Oggi le parti si sono aggiornate, è stato raggiunto l’accordo per un contratto a lungo termine e, adesso, mancano solo gli ultimi dettagli. Dopo un’esperienza non brillante alla Lazio, Romero si appresta a iniziare una nuova avventura col Milan.

Foto: Instagram Romero