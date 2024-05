Milan, Roma, Inter e Juventus sfiduciano Casini

Milan, Roma, Inter e Juventus hanno sfiduciato Lorenzo Casini, presidente della Serie A. Come riportato da Ansa, i quattro club hanno presentato una lettera per prendere le distanze dalle riforme della Lega. I quattro club della Serie A hanno sfiduciato Casini con una lettera inviata alla Lega in vista dell’incontro di domani con Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani. Tra i motivi dello strappo ci sarebbe la riduzione del numero di squadra del massimo campionato italiano con il possibile passaggio a 18 club.