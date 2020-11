Milan-Roma femminile: portiere della Roma espulso a causa di un rinvio

Il calcio femminile spesso ci permette di ripassare qualche regola del calcio che magari non vediamo di consueto nei campi delle massime serie maschili.

Nella giornata odierna di campionato, nella sfida tra Milan e Roma femminile, nel secondo tempo, al 57′, c’è stato un episodio che ha cambiato la gara.

Il portiere della Roma, Baldi, è stato espulso a causa di un rinvio. Perdita di tempo, qualcuno può pensare, invece, no. Il portiere della Roma si stava accingendo a rinviare e aveva passato la palla alla compagna di difesa, che avrebbe dovuto rinviare. Il difensore però, non si è accorto dell’idea del portiere e ha tergiversato. Si è accorta, invece, del malinteso delle avversarie, l’attaccante del Milan, Giacinti, che si è fiondata sulla palla. Il portiere, Baldi, capendo che l’avversaria avrebbe segnato a porta vuota, ha dato un calcio alla sfera, spazzando fuori un istante prima che l’attaccante potesse intervenire e depositare il pallone in rete.

All’inizio nessuno si era accorto di nulla, nessuna protesta, si è continuato a giocare tranquillamente: dopo diversi secondi l’arbitro è andato al cospetto della numero 1 romanista e l’ha espulsa. Infatti, la regola parla chiaro, su un rinvio, il portiere, o chi batte, può toccare la palla solo una volta. In questo caso, avendo passato la palla alla compagna e questa non accorgendosi, il portiere non poteva più intervenire. Rosso quindi per lei, per aver interrotto una chiara occasione da gol e punizione a due in area per il Milan.

Proteste della Roma e della panchina incredula. Quando l’arbitro ha spiegato a tutti i presenti la situazione, l’atmosfera si è calmata. In effetti è una cosa che non si vede spesso in campo ma la decisione è stata giustissima. Per la cronaca, il Milan ha poi vinto 1-0 sulla Roma.