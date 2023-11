Milan, risentimento al flessore destro per Leao. Affaticamente muscolare per Calabria

La sfida del Via del Mare porta brutte notizie per Stefano Pioli. Rafael Leao è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo appena 8′ di gioco a causa di un problema muscolare. Stando alle prime ricostruzioni, si tratta di un risentimento al flessore destro. Per Davide Calabria invece un affaticamento al flessore sinistro.

Foto: Instagram Leao