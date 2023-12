Iniziato in questi istanti a Milanello l’allenamento di rifinitura del Milan alla vigilia della sfida di domani sera di Champions League in Inghilterra contro il Newcastle. Arrivano buone notizie per Stefano Pioli: presenti Rafael Leao e Noah Okafor. Entrambi torneranno a disposizione domani sera. Assente, invece, Simon Kjaer ancora alle prese con un problema muscolare.

Foto: Instagram Leao