Buone notizie per il tecnico del Milan, Stefano Pioli, che per il match contro il Monza che sa tanto di derby, può nuovamente contare su De Ketelaere. Il fantasista belga questa mattina ha infatti ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e sarà a disposizione, così come Kjaer, per la prossima sfida di campionato.

Foto: twitter Milan