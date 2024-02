Milan, riecco Thiaw. Seduta in gruppo per il difensore

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, può sorridere visto che è pronto al rientro in campo Malick Thiaw.

Il tedesco nella giornata di oggi ha svolto l’intera seduta di allenamento insieme al resto dei compagni ed è quindi da considerarsi completamente recuperato dall’infortunio. Il classe 2001 potrebbe rientrare fra i convocati già per la sfida di giovedì contro il Rennes in Europa League, a distanza di quasi 3 mesi dall’ultima apparizione datata 28 novembre, quando il Milan affrontò il Borussia Dortmund in Champions League.

Foto: Instagram personale