Milan, riecco Ibra: titolare in amichevole e subito in gol!

Inizia nel migliore dei modi la seconda avventura di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Lo svedese, arrivato ieri in Italia e stamattina presentato in conferenza stampa, nel pomeriggio è partito subito dal 1′ nell’amichevole odierna contro la Rhodense, squadra di Promozione. Titolare da punta centrale nel 4-3-3 di Pioli, in mezzo a Suso e Calhanoglu, Ibra ha subito trovato la via della rete nel primo tempo, meno di 45 minuti per ritornare al gol con la maglia rossonera, anche se in una partita non ufficiale. Gara finita 9-0 con le reti di Ibra (un tap-in su assist di Calabria), Calhanoglu, Paquetà, Leao, Castillejo e le doppiette di Calabria e Piatek.

