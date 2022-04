Milan, recuperato Bennacer. Con la Fiorentina chance per Ibra dal 1′?

Buone notizie per il Milan, che come noto ha ormai il destino nelle proprie mani per lo scudetto. Ismael Bennacer, assente nell’ultimo turno di campionato con la Lazio, sarà regolarmente a disposizione di Pioli. Il centrocampista numero 4 ha recuperato dalla lieve distorsione alla caviglia e ha partecipato integralmente all’ultima sessione di allenamento. Ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic, che scalpita per una chance da titolare. Lo svedese è pronto a fare ancora staffetta con Olivier Giroud.

FOTO: Twitter Milan