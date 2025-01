Milan, Pulisic torna a disposizione per la Supercoppa Italiana

Buone notizie in casa Milan. Dopo tantissimi infortuni, iniziano i primi rientri. Dopo Bennacer che è tornato in campo nella sfida contro la Roma, anche Chris Pulisic “Capitan America” potrebbe giocare da titolare fin da domani nell’importante sfida contro la Juventus di Supercoppa Italiana. Ancora assente Rafa Leao. Possibile anche il cambio di modulo da parte di Conceicao in un 4-3-3 rispetto al solito 4-2-3-1.

Foto: Instagram Milan