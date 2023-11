Milan-PSG, la Curva Sud prepara l’accoglienza a Donnarumma con delle banconote false

Il Milan si prepara alla sfida contro il Paris Saint-Germain in Champions League e la Curva Sud Milano con una storia sulla propria pagina Instagram, ha comunicato quella che sarà l’accoglienza per Gianluigi Donnarumma: “Oggi fuori dai cancelli troverete la fanzine con una mazzetta di dollari per dargli un degno bentornato. Sulla fanze ci sono scritte le istruzioni su come andranno utilizzati i dollari… Raccoglieremo una piccola offerta da destinare a una scuola calcio, per non dar crescere mai più gente senza valori come questo indegno” – la scritta – dove viene aggiunto “Oggi vale tutto per creare un clima infernale”.

Foto: Instagram Curva Sud Milano