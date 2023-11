Milan-PSG, i convocati di Pioli: out Kjaer

Il Milan affronterà questa sera il PSG in un crocevia fondamentale per il proseguimento del cammino in Champions League. Tra i convocati fuori solamente Kjaer, oltre ai lungodegenti Bennacer, Kalulu e Pellegrino. Non sono stati aggregati altri Primavera nonostante le assenze in difesa:

Portieri: Maignan, Mirante, Nava

Difensori: Calabria, Thiaw, Tomori, Theo, Bartesaghi , Florenzi

Centrocampisti: Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Krunic, Pobega, Adli

Attaccanti: Pulisic, Leao, Giroud, Chukwueze, Okafor, Jovic

Foto: Instagram Kjaer