Milan, proposto Marlon per la difesa

Un nuovo nome per la difesa del Milan. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, al club rossonero è stato proposto Marlon, ex Sassuolo. Prima però bisogna interrompere il prestito dalla Fluminense, con lo Shakktar che poi dovrebbe rigirarlo con la stessa formula ai rossoneri.

Foto: Instagram Fluminense