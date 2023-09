Milan, problemi muscolari anche per Kalulu: a rischio il derby

In preparazione del derby contro l’Inter, non si fermano le notizie negative per il Milan di Stefano Pioli, con il tecnico emiliano che potrebbe essere costretto a rinunciare ad un altro calciatore. Con Tomori che sconterà la squalifica dopo l’espulsione rimediata contro la Roma, la notizia degli ultimi minuti riguarda dei problemi muscolari che hanno colpito Kalulu, che mettono a rischio la presenza del francese contro i nerazzurri. In caso di defezione del difensore, la coppia di centrali sarebbe composta con ogni probabilità da Kjaer e Thiaw.

Foto: Instagram Kalulu