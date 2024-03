Milan, problemi in Nazionale per Bennacer. Il giocatore lascia il ritiro. La nota

Problemi in Nazionale per il centrocampista del Milan Ismael Bennacer, che torna a Milano per un problema fisico riscontrato con l’Algeria. Ecco il comunicato della Federcalcio algerina: “Il centrocampista Ismail Bennacer è stato autorizzato questo mercoledì 20 marzo 2024 a lasciare la sede dell’incontro dei Verdi dall’allenatore della nazionale Vladimir Petkovic a causa di lievi dolori. Dopo gli accertamenti dello staff medico e per non correre il minimo rischio, è stato deciso, d’intesa con l’allenatore della Nazionale, di rilasciarlo e consentirgli di unirsi al suo club, il Milan, per continuare le cure. Ricordiamo che il ct della Nazionale Vladimir Petkovic aveva chiamato come rinforzo il giocatore dello Charleroi Adem Zorgane, arrivato lunedì scorso al CTN del Sidi Moussa”.

Foto: Instagram Bennacer