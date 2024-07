Milan, primo allenamento per Fonseca

È iniziata ufficialmente la nuova stagione del Milan. I giocatori rossoneri, tranne chi è ancora impegnato con le rispettive nazionali, si sono ritrovati per svolgere il primo allenamento sotto la nuova guida tecnica di Paulo Fonseca. Tanti applausi da parte dei tifosi presenti a Milanello, che non hanno fatto mancare il loro sostegno alla squadra in vista della nuova stagione.

Foto: Instagram Fonseca