Milan, prima seduta in gruppo per De Ketelaere. Ancora a parte Origi

Charles De Ketelaere subito in campo con il Milan. Nella prima giornata di allenamenti agli ordini di Stefano Pioli, il belga ha svolto l’intera seduta col gruppo. Si è rivisto anche Tommaso Pobega dopo gli ultimi problemi. Discorso diverso, invece, per Divock Origi: il centravanti ex Liverpool ha continuano a svolgere lavoro personalizzato alternando campo e palestra. Lo staff medico rossonero non ha alcuna intenzione di forzare o affrettare i tempi di recupero.

Foto: Twitter Milan