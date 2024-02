Milan, presentata la lista Uefa: ci sono Bennacer, Gabbia e Terracciano

Il Milan ha presentato la lista Uefa. Le tre principali novità in casa Milan sono quindi le aggiunte in lista di Ismael Bennacer, tornato da un paio di mesi dal grave infortunio al ginocchio, Matteo Gabbia, rientrato in anticipo dal prestito al Villarreal, e Filippo Terracciano, nuovo acquisto del calciomercato di gennaio.Di seguito, la lista Uefa A completa presentata dal Milan.

Liberi da vincoli (massimo diciassette): Adli, Bennacer, Chukwueze, Leao, Giroud, Theo Hernandez, Jovic, Kalulu, Kjaer, Loftus-Cheek, Maignan, Musah, Okafor, Pulisic, Reijnders, Thiaw, Tomori.

Cresciuti in Italia (massimo quattro): Florenzi, Mirante, Sportiello, Terracciano.

Cresciuti nel club (massimo quattro): Calabria, Gabbia, Pobega.

Per quanto riguarda la lista B, che contiene i giocatori nati dopo l’1 gennaio 2002 e tesserati del club per almeno due anni dopo il quindicesimo compleanno, l’elenco è il seguente: Bakoune, Bartesaghi, Bartoccioni, Coubis, Eletu, Magni, Malaspina, Nava, Nsiala, Paloschi, Sia, Zeroli.

