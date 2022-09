Milan, Pobega è il primo italiano in gol in Champions quasi dieci anni dopo. L’ultimo era stato Balotelli

Il Milan ha centrato il successo casalingo con la Dinamo Zagabria per 3-1. Oltre Giroud e Saelemaekers, è andato in gol anche Tommaso Pobega. Un gol che mette la parole fine ai rossoneri italiani in Champions League. Infatti, la rete del centrocampista è il primo di un calciatore italiano del Milan nella massima competizione europea per club. L’ultimo azzurro ad andare in gol è stato Mario Balotelli nel 0-3 al Celtic del 26 novembre 2013.

Foto: Milan Instagram