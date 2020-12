Buone notizie per il Milan in vista della prima gara del 2021, quella contro il Benevento in programma il 3 gennaio alle ore 18.00 allo Stadio Vigorito.

Simon Kjaer anche oggi s’è allenato col resto del gruppo ed è da considerarsi ormai giocatore pienamente recuperato. Alla ripresa, Pioli potrà quindi schierarlo in campo dal primo minuto nel match con i Sanniti.