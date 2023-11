Milan, Pioli punta su Luka Romero contro l’Udinese e gli chiede il riscatto

Con Pulisic e Chukwueze ancora fuori per infortunio, e con la gara casalinga con il PSG alle porte, contro l’Udinese potrebbe scoccare l’ora di Luka Romero. Pioli lo ha lanciato nella mischia nella gara di Napoli dopo il problema accusato dall’americano, e l’argentino ha disputato una prova più in scuro che in chiaro: prima il fallo che ha concesso la punizione del 2-2, poi si è parzialmente riscattato con la giocata che ha fatto espellere Natan, giocando comunque una partita sottotono. Contro i friulani l’argentino ex Lazio dovrebbe presumibilmente partire dal 1′, esordendo dunque da titolare con la maglia rossonera e permettendo agli altri due giocatori di ruolo di recuperare pienamente per il crocevia di Champions contro i parigini. Tra i primi ad essere sbarcato a Milanello quest’estate, il classe 2004 è stata un’intuizione della dirigenza del Milan che lo ha strappato a parametro zero dai biancocelesti dopo il mancato rinnovo, e durante le amichevoli estive ha dato prova di avere buoni colpi ma necessita ancora di tempo e pazienza per maturare. In questi mesi ha continuato ad allenarsi e ora, nella classica emergenza infortuni del Diavolo, arriva l’occasione per mettersi in mostra a San Siro. Poco più di un anno fa, il 10 novembre, Romero trovava il suo primo gol in Serie A nella gara contro il Monza, in quell’occasione decisivo per i 3 punti. Sabato un’altra occasione, nello stesso mese, però da titolare: resta da vedere se l’argentino riuscirà a ripetersi e a dimostrare a Pioli di poter essere una risorsa importante, riscattandosi dopo la prova opaca del Maradona.

Foto: Instagram Milan