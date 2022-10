Milan, Pioli perde anche Kjaer. Il difensore esce per infortunio al 72′

Serata dire sfortunata per il Milan, è un eufemismo, per quanto riguarda gli infortuni. Stefano Pioli perde al 72′ anche Simon Kjaer, capitano dei rossoneri, che già da diversi minuti non era al massimo, ma ha stretto i denti, visto che la situazione infortuni in casa Milan era già allarmante.

Nel primo tempo infatti erano già usciti Saelemaekers e Calabria. Insomma, indipendentemente da come finirà al Castellani, per Pioli sarà una serata non proprio facile, visti i tanti infortuni che stanno affliggendo i rossoneri.

Foto: twitter Milan