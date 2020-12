Milan, Pioli: “Per il 2021 mi aspetto di continuare a migliorare”

Tra le colonne del Corriere della Sera, trova spazio anche una intervista a Stefano Pioli, che chiude un anno strepitoso alla guida del suo Milan, e si pone gli obiettivi per il nuovo anno: “Continuare a migliorare. E, sì, tornare in Champions. Il club non ci ha chiesto nulla, non ci vuole dare pressioni. Maldini, Massara e Gazidis ci mettono nelle condizioni di lavoro ideali: sono straordinari. Ma noi abbiamo bene in testa che dobbiamo fare di tutto per riportare il Milan dove deve, cioè in Champions. Manca da troppo tempo, quello è il suo posto. Possiamo farcela».

Elogi anche per i risultati arrivati fino ad adesso con riferimento all’intera squadra: “ Adesso c’è entusiasmo, serietà, compattezza. Non c’è più nemmeno bisogno di appendere la classifica al muro, tutti sanno cosa fare. Il gruppo è forte, unito, orgoglioso. Chi è arrivato a gennaio scorso, Ibrahimovic e Kjaer, ha dato l’esempio e quello ci ha fatto svoltare.”